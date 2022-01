Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Betrunkener PKW- Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Guldental- Auf dem Wörth/ K49 (ots)

Am Freitag, 28.01.2022 gegen 22:45 Uhr, streifte der 50.- jährige Unfallverursacher aus Bad Kreuznach innerorts einen ordnungsgemäß geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstellte in zunächst unbekannte Richtung. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden, sodass der Unfallverursacher nach ca. 3 km von der Unfallstelle entfernt zum Stehen kam. Nach Meldung eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers wurde ein liegengebliebenes und unfallbeschädigtes Fahrzeug auf der K49/ Ortsausgang Guldental gemeldet. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass es sich hierbei um den flüchtigen Unfallverursacher handelte. Der Fahrer sowie dessen Beifahrer waren unverletzt, jedoch stark alkoholisiert. Der hohe Alkoholisierungsgrad des Fahrers dürfte unfallursächlich gewesen sein. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro. Der Unfallverursacher wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den 50.- Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell