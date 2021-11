Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Vier Personen bei Unfall verletzt

Emsbüren (ots)

Auf der A31 in Höhe Emsbüren kam es am Freitag zu einem Verkehrsunfall. Vier Personen wurden dabei verletzt. Der 19-jährige Fahrer eines Toyotas sowie seine 16- und 17-jährigen Mitfahrerinnen waren gegen 18.30 Uhr in Richtung Emden unterwegs. Als der junge Mann mit seinem Auto auf den Überholfahrstreifen wechselte, übersah er einen ebenfalls mit drei Personen besetzten Audi. Es kam zum Zusammenstoß. Der Toyota-Fahrer und der 54-jährige Fahrer des Audi blieben unverletzt. Die 16- und 17-jährigen Mitfahrerinnen im Toyota sowie die 31- und 66-jährigen Insassinnen im Audi wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell