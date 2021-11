Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Batterien gestohlen

Haren (ots)

Zwischen Montag und Freitag sind bislang unbekannte Täter in zwei Container in einem Windpark an der Großen Straße in Haren eingebrochen. Sie entwendeten diverse Batterien. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell