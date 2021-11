Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Beleidigende Plakate aufgehangen - Zeugen gesucht

Dörpen (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 03.11.2021, bis Donnerstag, 04.11.2021 wurden im Bereich der Vellandstraße durch unbekannte Täter insgesamt vier Plakate an Laternenmasten und Haltestangen aufgehängt. Auf den Plakaten sind Personen des öffentlichen Lebens abgebildet, die als Terroristen und Staatsfeinde verunglimpft und beleidigt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem/n Täter(n) machen können, der/die für das Anbringen der Plakate verantwortlich ist/sind. Die Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim ermittelt in diesem Fall für die Staatsanwaltschaft Osnabrück wegen einer gefährdenden Verbreitung personenbezogener Daten, gem. § 126a StGB. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591-87215 oder 0591-87444 entgegen. /hue

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell