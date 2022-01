Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit Hund

Hargesheim (ots)

Am Freitag, 28.01.2022, gegen 16.45 Uhr befährt eine Fahrzeugführerin die L236 aus Richtung Windesheim kommend in Richtung Rüdesheim. Ca. 200 -300 Meter nach dem Tunnel laufen von rechts nach links zwei herrenlose Hunde auf die Fahrbahn. Es kommt zum Zusammenstoß mit dem PKW und einem der Hunde. An dem Fahrzeug entsteht leichter Sachschaden. Die Hunde laufen nach links weiter.

Bei dem möglicherweise verletzten Hund handelt es sich um einen großen weißen Hund mit grauen Flecken im Fell, eventuell ein Husky. Der andere Hund ist rot/braun, Größe unbekannt. Der Hundehalter wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell