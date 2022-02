Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht Unfall verursacht

Weimar (ots)

Am 15.02.2022 gegen 15:20 Uhr befuhr die Fahrerin eines Ford Fiesta die Landstraße aus Weimar kommend in Richtung Ettersbergsiedlung. In einer Rechtskurve wollte sie einen vor ihr fahrenden Lkw überholen. Ein entgegenkommender Pkw-Fahrer bemerkte dies , schätzte aber ein, dass die Fahrerin den Überholvorgang nicht rechtzeitig und ohne einen Zusammenstoß beenden würde. Er leitete daraufhin eine Gefahren- bremsung ein. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer bemerkte dies, konnte aber nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Die Verursacherin setzte ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Sie wurde später an ihrer Wohnanschrift angetroffen. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Einnahme von Amphetaminen. Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei der 45-jährigen Fiesta-Fahrerin wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

