Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Altdorf: Hahn einer Kunstausstellung beschädigt - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

In der Hildrizhauser Straße nahe des Friedhofs in Altdorf war im Rahmen einer Kunstausstellung ein Hahn aus Planfolie, welcher auf einem Fahrrad sitzt, aufgestellt. Dieser wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 800 EUR geschätzt. Zeugen, die in besagter Nacht verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031 416040, zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell