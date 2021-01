Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Schwer verletzter Radfahrer

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 13 Uhr, fuhr ein 65-jähriger Fahrradfahrer aus Castrop-Rauxel auf der Bahnhofstraße im Stadtteil Rauxel. An einer Stelle parkte ein roter Kleintransporter auf dem Radweg. Der Radfahrer versuchte auf dem Gehweg an dem Auto vorbeizukommen. Dabei touchierte er den rechten Außenspiegel, stürzte und verletzte sich schwer. Der Fahrer des Autos kam aus einem Kiosk, sprach kurz mit dem Verletzten und fuhr dann mit dem Auto weg.

Ein Rettungswagen transportierte den 65-Jährigen in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand kein Sachschaden.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, melden sich bitte unter der 0800 2361 111.

