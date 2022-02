Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim a.S.) - Haustür beschädigt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 01.02.2022 gegen 09:00 wurde die Haustür eines Wohnhauses, in der Luisenstraße in Weisenheim am Sand von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Hauseigentümer einen lauten Knall wahrgenommen. Vermutlich haben die unbekannten Täter mit einer Stahlkugel auf die Glasscheibe der Hauseingangstür geworfen und diese dadurch beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

