Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Friedelsheim) - Abfall in Schutzhütte verbrannt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 31.01.2022 gegen 16:30 Uhr wurden schwarze Rauchschwaden im Feld bei Friedelsheim gemeldet. Ein Mitarbeiter des Wertstoffhofs hatte den Rauch wahrgenommen und sofort die Feuerwehr alarmiert. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass in einer Schutzhütte diverse Abfälle verbrannt wurden. Die Feuerwehren Friedelsheim/Gönnheim/Wachenheim waren mit 3 Einsatzfahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand. Die Schutzhütte wurde aufgrund ihrer massiven Bauweise mit Sandsteinen, nicht beschädigt. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

