Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 42-Jähriger Randalierer schlägt Fenster ein

Iserlohn (ots)

Ein 42-Jähriger Iserlohner schlug am Montagabend, gegen 20:50 Uhr, gegen ein Fenster einer Tür eines Wohnhauses in der Schlesischen Straße und zerstörte dieses dadurch. Zuvor war ein Bekannter des Tatverdächtigen in das Haus gegangen, um dort eine Freundin zu besuchen. Man verwehrte dem 42-Jährigen den Zutritt, als auch er in die Wohnung wollte. Ein weiterer Bewohner hörte den Lärm, blickte aus dem Fenster und sah den Mann vor dem Haus stehen. Er hielt zu diesem Zeitpunkt einen länglichen Gegenstand in der Hand, bei dem es sich möglicherweise um eine Machete handelte. Als der Tatverdächtige den Zeugen erblickte, äußerte er, dass er "denen den Kopf abschlagen" möchte. Anschließend verließ er das Grundstück. Der 42-Jährige konnte durch die alarmierten Polizisten in seiner Wohnung, ebenfalls an der Schlesischen Straße, angetroffen werden. Er wurde durch die Beamten zur Polizeiwache verbracht. Eine Machete wurde nicht aufgefunden. Da sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung ergaben, wurde der 42-Jährige in der Folge durch einen Arzt und das Ordnungsamt der Stadt Iserlohn in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. (schl)

