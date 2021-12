Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Prügel auf Spielplatz

Halver (ots)

Am späten Montagabend vernahmen drei Zeugen mehrere laute Schreie aus Richtung des Spielplatzes an der "Thomasstraße". Sie eilten in Richtung der Laute und sahen, wie sich zwei bis drei Personen vom Spielplatz entfernten. Am Boden liegend fanden sie einen 18-jährigen Lüdenscheider vor, der Verletzungen im Gesicht aufwies. Die Zeugen wählten den Notruf. Gegenüber den eingesetzten Polizisten konnte der 18-jährige keine Angaben zum Sachverhalt machen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen, wurde er mittels eines Rettungswagens zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine Beschreibung der zwei bis drei Tatverdächtigen liegt nicht vor. Hinweise nimmt die Polizeiwache Halver unter 02353-9199-0 entgegen. (schl)

