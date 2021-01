Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Tatverdächtiger nach Container-Einbruch ermittelt

Recklinghausen (ots)

Nachdem im Juni vergangenen Jahres ein Überseecontainer im Maria Lindenhof aufgebrochen wurde, hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Ein 44-jähriger Mann aus Dorsten steht im Verdacht, in der Nacht vom 21. auf den 22. Juni den Container am dortigen Amphitheater aufgebrochen und unter anderem eine hochwertige Musikanlage gestohlen zu haben. Ein Teil der Beute konnte die Polizei bei einer Durchsuchung finden und sicherstellen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell