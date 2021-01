Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zigarettenautomat aufgesprengt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Unbekannte Täter haben Am Stadion einen Zigarettenautomaten aufgesprengt und den Inhalt erbeutet. Eine Zeugin hatte gegen 22.30 Uhr am Mittwochabend einen lauten Knall gehört, aber nichts weiter festgestellt. Gegen 1.30 Uhr in der Nacht hat sie dann nochmals ein verdächtiges Geräusch wahrgenommen, aber niemanden auf der Straße gesehen. Deshalb sucht die Polizei weitere Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Wer etwas weiß, wird gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

