Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg-Niedervorschütz: Zwei Motorräder aus Scheune gestohlen

HombergHomberg (ots)

Felsberg-Niedervorschütz Einbruch in Scheune Tatzeit: 28.11.2020, 16:00 Uhr bis 03.12.2020, 22:30 Uhr Zwei Motorräder im Gesamtwert von 15.000,- Euro stahlen unbekannte Täter in den letzten Tagen aus einer verschlossenen Scheune in der Straße "Zur Forstmühle". Die Täter gelangten durch eine Seitenluke in die Scheune und begaben sich zu zwei dort abgestellten Motorrädern. Durch eine zuvor geöffnete Seitentür verbrachten sie die Motorräder aus der Scheune und transportierten sie auf unbekannte Weise ab. Bei den Motorrädern handelt es sich um eine Yamaha mit dem amtlichen Kennzeichen HR-EA 81 und eine Betamotor mit dem Kennzeichen WAK-XD 43. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

