Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220221-4: Verkehrsunfall nach Flucht vor Polizeikontrolle - Blutprobe

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Das Verkehrskommissariat in Hürth die Ermittlungen aufgenommen.

Am Sonntagabend (20. Februar) ist ein Autofahrer (25) nach einem Verkehrsunfall in Elsdorf leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Der 25-Jährige hatte zuvor versucht sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Gegen 20 Uhr beabsichtigten Polizisten den Audifahrer an der Desdorfer Straße zu kontrollieren. Der Mann ignorierte die Anhaltezeichen der Beamten und fuhr über die Straßen Nordstraße, Zum Kapellchen, Händestraße und Steinweg schließlich zurück auf die Nordstraße. Dort kollidierte der 25-Jährige mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache mit einer Straßenlaterne, stieß gegen zwei geparkte Autos und blieb schließlich auf dem eigenen Dach liegen.

Bei der Durchsuchung des Audis fanden die Polizisten Drogen und Arzneimittel sowie ein Messer und einen Schlagring. Aufgrund des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln nahmen die Polizisten den 25-Jährigen vorläufig fest. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Eine Ärztin entnahm dem Mann eine Blutprobe.

Am Samstagabend (19. Februar) verfolgten Polizisten in Niederaußem einen Motoradfahrer sowie in der Nacht zu Sonntag (20. Februar) in Wesseling einen Rollerfahrer, die sich ebenso der Kontrolle entziehen wollten. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

