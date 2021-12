Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 231221-1042 : Terrassentür aufgehebelt

Radevormwald (ots)

Kriminelle sind in den vergangenen Tagen in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Jahnstraße eingebrochen. Im Tatzeitraum zwischen 12 Uhr am Samstag und 12:30 Uhr am Mittwoch (22. Dezember) versuchten die Täter zunächst vergeblich ein Küchenfenster aufzuhebeln. Anschließend schoben sie die heruntergelassene Jalousie der Terrassentür nach oben und hebelten diese anschließend auf. Erst mal in der Wohnung suchten sie in den Schränken und Kommoden nach möglichem Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde steht derzeit noch nicht fest.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell