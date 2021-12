Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 221221-1039: Vier Wohnungseinbrüche

Oberbergischer Kreis (ots)

Vier Wohnungseinbrüche sind der Polizei im Oberbergischen Kreis am Dienstag (21. Dezember) gemeldet worden; bei zwei Taten gelangten die Einbrecher allerdings nicht ins Haus.

In Bergneustadt versuchten Täter zwischen 22.00 Uhr am Montag und 9.00 Uhr am Dienstagmorgen in ein Einfamilienhaus an der Kölner Straße einzusteigen. Beim Hebeln an einem zur Straße gelegenen Fenster ging zwar die Scheibe zu Bruch, das Fenster blieb jedoch verschlossen, sodass die Kriminellen keine Beute machten.

In Engelskirchen-Ründeroth waren Einbrecher hingegen erfolgreich, die zwischen 17.00 Uhr am Montag und 9.00 Uhr am Dienstag die Kellertür eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Scheffert" aufbrechen konnten. Aus dem Haus nahmen sie eine Schreckschusspistole, Werkzeug und einen Tresor mit, in welchem sich Schmuck befand.

Schmuck und mehrere Uhren konnten Kriminelle bei einem Einbruch in Gummersbach erbeuten. In der Königsberger Straße hatten die Einbrecher am Dienstag zwischen 16.00 und 19.45 Uhr die Scheibe eines zum Garten gelegenen Schlafzimmerfensters eingeschlagen, woraufhin sie dieses entriegeln und ins Haus gelangen konnten.

Auch in Wipperfürth-Niedergaul waren am Dienstagmorgen Bösewichte unterwegs. Mit einer am Tatort aufgefundenen Zange hatten Unbekannte versucht, das Schloss eines an der L 302 gelegenen Hauses zu knacken, scheiterten jedoch daran. Die Tatzeit lag hier zwischen 8.00 und 12.15 Uhr.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell