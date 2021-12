Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 2112211-1038: Unfallflucht beobachtet

Lindlar (ots)

Ihren Führerschein ist eine 56-jährige Lindlarerin seit Montagabend (20. Dezember) erstmal los. Die Lindlarerin fuhr gegen 20:45 Uhr mit ihrem Auto auf der Breslauer Straße. Dabei touchierte sie seitlich einen geparkten Wagen. An dem geparkten Auto entstand bei der Kollision ein Schaden von etwa 3000 Euro. Anschließend setzte sie ihre Fahrt in Richtung Berliner Straße fort. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und die Polizei verständigt. Diese suchte die Halteranschrift auf und traf dort die 56-Jährige an. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, so dass eine Blutprobe fällig wurde. Zudem musste die 56-Jährige ihren Führerschein abgeben und blickt nun einem Ermittlungsverfahren entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell