Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 211221-1036: Einbrecher durchwühlen Schlafzimmerschränke

Lindlar (ots)

Unbekannte haben in der Hammerschmidt Allee die Schlafzimmerschränke eines Einfamilienhauses durchwühlt.

Im Tatzeitraum zwischen 16 Uhr am Donnerstag und 16 Uhr am Sonntag (19. Dezember) drangen die Täter auf bislang unbekannte Weise in das Wohnhaus ein. Im Schlafzimmer durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde steht derzeit noch nicht fest.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

