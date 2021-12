Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 201221-1034: Nachbarschaftsstreit eskaliert

Gummersbach (ots)

Ein Nachbarschaftsstreit in Gummersbach ist am Samstag (18. Dezember) eskaliert. Im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Talstraße kam es gegen 19 Uhr zu einem Streit zwischen alkoholisierten Nachbarn. Der Streit eskalierte und ein Nachbar schlug mehrfach mit einer 80 cm langen Aluminium-Wasserwaage auf sein Gegenüber ein. Dieser schoss daraufhin mit einer PTB-Waffe (Gasdruckpistole) auf seinen Kontrahenten. Beide Nachbarn (beide 39 Jahre) erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Die Polizei ermittelt nun gegen beide wegen Gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell