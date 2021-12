Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Automatenaufbrüche in Syke - Pedelec-Fahrerin bei Sturz in Schwarme schwer verletzt ---

Stuhr

Briefkasten zerstört

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zogen bislang unbekannte Täter in Stuhr-Moordeich, Barkener Weg, einen Briefkasten aus dem Boden. In einem angrenzenden Waldstück wurde der Briefkasten schließlich zerstört. Der Schaden beträgt ca. 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Stuhr unter 0421/427079-0 entgegen.

Weyhe

Trunkenheit im Straßenverkehr

Der Fahrer eines VW-Transporters geriet am gestrigen Sonntag gegen 17.20 Uhr in eine Kontrolle der Polizei. In der Angelser Straße in Leeste wurde der 28-jährige Fahrer angehalten und kontrolliert. Eine Überprüfung der Atemluft ergab eine Alkoholkonzentration von über 1,2 Promille. Der 28-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Syke

Aufgebrochene Automaten

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Bereich des Syker Bahnhofes zwei Zigarettenautomaten durch unbekannte Täter aufgebrochen. Zigaretten und Bargeld wurde entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Nacht zu Sonntag im Bereich des Syker Bahnhofes gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Syke, Tel. 04242/9690, in Verbindung zu setzen.

Schwarme

Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntagabend gegen 21:30 Uhr befuhr eine 33- jährige Frau aus Blender mit ihrem Opel Astra die Beppener Straße in Schwarme, obwohl sie zuvor Alkohol konsumiert hatte. Bei einem Atemalkoholtest stellten die Syker Polizeibeamten eine Atemalkoholkonzentration von 1,2 Promille fest. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt. Die 33-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Schwarme

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Pedelec-Fahrerin

Am späten Sonntagvormittag befuhr eine 75-jährige Frau aus Schwarme mit ihrem Pedelec (<25 Km/h) die Straße "Im Fleut" in Fahrtrichtung "Auf dem Stühr". Aus bislang unbekannter Ursache und kam die Schwarmerin zu Fall und bliebt schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Die Schwarmerin, welche während der Fahrt keinen Fahrradhelm trug, wurde mit schweren Kopfverletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Bremer Krankenhaus geflogen.

Schwaförden

Diebstahl aus Bauwagen

In der Zeit von Samstag, 15:00 Uhr, bis Sonntag,13:30 Uhr, brachen bislang Unbekannte in Schwaförden, Kolberger Straße, einen Bauwagen auf und entwenden daraus mehrere Kabeltrommeln, Getränkekisten, Schaufeln und Werkzeuge. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindesten 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490 entgegen.

Wagenfeld

Trunkenheit im Straßenverkehr

Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer wurde am Sonntag gegen 07.30 Uhr an der Diepholzer Straße in Wagenfeld von der Polizei kontrolliert. Der 38-Jährige stand unter Alkoholeinfluss. Eine Überprüfung ergab eine Alkoholkonzentration der Atemluft von über 1,1 Promille. Der 38-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein wurde von der Polizei beschlagnahmt und die Weiterfahrt beendet.

