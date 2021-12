Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 18.12.2021

Diepholz (ots)

PK Weyhe

Automatenaufbruch

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gg. 01:40 h wurde bei einer Autowaschanlage in Stuhr-Brinkum ein Münzwechselautomat aufgebrochen. Zeugen beobachteten mehrere Personen, die sich in der Nähe der Waschanlage aufhielten und hörten kurze Zeit später einen Knall. Die alarmierte Polizei stellte vor Ort fest, daß der Münzwechselautomat aufgebrochen wurde. Ob die Täter Geld entwendet haben, konnte in der Nacht nicht ermittelt werden. Auch die genaue Schadenssumme stand noch nicht fest.

Trunkenheitsfahrt

Am Freitagabend, gg. 21:00 h, meldete ein Zeuge, daß vor ihm auf der Delmenhorster Straße in Stuhr-Seckenhausen ein PKW mit Verdener Kennzeichen mit deutlichen Schlangenlinien fährt. Das Fahrzeug konnte schließlich in Höhe der Hauptstraße angehalten und kontrolliert werden. Am Steuer saß ein 51-jähriger Mann aus Langwedel. Dieser stand deutlich unter Alkoholeinfluß. Die Angabe, er habe nur ein Bier getrunken, stand im krassen Widerspruch zum Wert der Atemalkoholkontrolle von über 1,4 Promille. Den Test am Alkomaten konnte er aufgrund seines Zustandes auch erst nach mehrmaligen Versuchen durchführen. Die Fahrt endete für den Langwedeler; sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Verkehrsunfall mit 2 Verletzten

Am heutigen Samstag, gg. 07:00 h, kam es auf der Kirchweyher Straße in Weyhe zu einem Vekehrsunfall. Eine 55-jährige Weyherin fuhr mit ihrem VW in Richtung Kichweyhe. Aus bislang unbekannten Gründen kam sie in den Gegenverkehr und stieß hier zunächst mit dem Opel eines 47-jährigen Weyhers zusammen. Durch den Anprall drehte sich der Opel. Anschließend stieß der VW mit dem entgegenkommenden Skoda einer 41-jährigen Weyherin zusammen. Der VW und der Skoda mußten abgeschleppt werden. Beide Fahrerinnen wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Kirchweyher Straße mußte für über eine Stunde voll gesperrt werden. Die Straßenmeisterei wurde für die Beseitigung von ausgelaufenen Motorenöl informiert. Insgesamt entstand ein Schaden von über 25.000,-EUR

Automatenaufbruch Nr. 2

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Staubsaugerautomat einer Tankstelle an der Harpstedter Straße in Stuhr-Gr.-Mackenstedt aufgebrochen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unbekannt.

PK Syke

Syke, OT: Heiligenfelde, Bundesstraße 6 - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Freitagvormittag wird ein 24-jähriger Mann aus Leese auf der Bundesstraße 6 in Heiligenfelde mit seinem Skoda Octavia durch die Polizei Syke angehalten und kontrolliert, da dieser während der Fahrt ein Mobiltelefon genutzt hatte. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass der junge Mann zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem 24-jährigen wird die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell