POL-DH: --- Mellinghausen - Mann schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Am Mittwochabend gegen 22.45 Uhr haben unbekannte Täter einen 53-jährigen Mann in seiner Wohnung in Mellinghausen schwer verletzt. Der 53-Jährige konnte fliehen und Rettungsdienst und Polizei verständigen. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Hergang dauern noch an, deshalb können gegenwärtig keine weiteren Angaben gemacht werden.

