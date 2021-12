Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Fahrer bei Verkehrsunfall in Hüde leicht verletzt - Höhenkontrolle in Bassum erneut beschädigt ---

Diepholz (ots)

Hüde

Fahrer leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 01.20 Uhr an der Einmündung Osnabrücker Straße / Um die Hah wurde ein Pkw-Fahrer leicht verletzt. Der 35-Jährige war mit seinem Pkw von der Osnabrücker Straße in die Straße Um die Hah abgebogen, als er die Kontrolle verliert und nach rechts von der Fahrbahn abkommt. Der Pkw fuhr durch einen Zaun und prallte dann gegen einen Baum. Hierbei kippte das Fahrzeug auf die Seite. Der Fahrer wurde leicht verletzt und dem Rettungsdienst übergeben. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Bassum

Unbeleuchteter und nicht versicherter E-Scooter

Ein 16-jähriger Bassumer war am Mittwoch noch vor 08.00 Uhr im Dunkeln auf dem Döhrener Weg mit seinem E-Scooter unterwegs, der über keinerlei Beleuchtung verfügte. Außerdem stellte sich heraus, dass der E-Scooter nicht versichert ist. Auf Grund dieser beiden Umstände untersagte die Polizei dem Schüler die Weiterfahrt und informierte die Erziehungsberechtigten.

Bruchhausen-Vilsen

Kennzeichen entwendet, ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss

Auf dem Discounter-Parkplatz, Lange Reihe, kontrollierte die Polizei gegen 18.00 Uhr den Fahrer eines Renaults. Die am Fahrzeug angebrachten KFZ-Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet. Einen Führerschein konnte der 42-jährige Fahrer auch nicht vorweisen. Während der Kontrolle nahmen die Polizeibeamten zudem deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Somit musste der Mann im Syker Polizeikommissariat eine Blutprobe abgeben und wird nun für alle Straftaten die Konsequenzen tragen müssen.

Bassum

Fahrradfahrer übersehen

Eine 44-jährige Sykerin wollte mit ihrem Pkw am Mittwoch gegen 8.00 Uhr kurz vor Bassum nach rechts auf die Umgehungsstraße/B 51 auffahren und hat einen 13-jährigen Fahrradfahrer übersehen. Durch den Zusammenstoß wurde der Schüler leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An dem Peugeot entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Bassum

Und wieder die Höhenkontrolle beschädigt

Am Montag wurde an der Bahnunterführung in der Osterbinder Straße eine neue Höhenkontrolle aufgestellt. Und am Mittwoch war sie schon wieder abgerissen. Die Polizei vermutet, dass in der Zeit von Dienstagabend, 18.00 Uhr, bis Mittwochmorgen, 6.45 Uhr, ein noch unbekannter LKW-Fahrer stadteinwärts dagegen gefahren sein muss, da auch die Schrauben aus der Betonverankerung gerissen sind. Der Sachschaden, der der Stadt Bassum dadurch entstanden ist, beträgt schätzungsweise 4000 Euro. Wer Hinweise zu dieser Unfallflucht geben kann, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell