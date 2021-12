Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Verkehrsunfälle mit Radfahrenden in Syke und Weyhe - Fahrerin bei Verkehrsunfall in Stuhr leicht verletzt ---

Diepholz (ots)

Syke

Fahrradfahrerin übersehen

Eine aus Richtung Barrien kommende, 53-jährige Pkw-Fahrerin aus Weyhe wollte am Dienstag früh um kurz nach 7.30 Uhr von der B6 nach rechts auf den Parkplatz des Discounters "LIDL" abbiegen. Dabei übersah sie eine entgegenkommende, 19-jährige Fahrradfahrerin aus Syke. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Radfahrerin leicht verletzt wurde. An dem der Weyherin entstand Sachschaden von ca. 500 Euro.

Stuhr

Pkw beschädigt

In der Nacht von Montag zu Dienstag wurde ein Pkw in Stuhr-Groß Mackenstedt, Am großen Heerweg, durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Die Dachantenne des Opel Corsa wurde abgesägt sowie der linke Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 550 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Stuhr, Tel. 0421/427079-0, entgegen.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Dienstagmorgen um 9:10 Uhr kam es in der Hauptstraße in Stuhr-Seckenhausen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Ein 60-jähriger VW-Fahrer aus Dörverden befuhr die B 51 in Richtung Brinkum. Im Einmündungsbereich zur Diepholzer Straße zeigte die Ampel für ihn allerdings rot, als er in die Kreuzung einfuhr. Eine 46-jährige Delmenhorsterin befuhr die Diepholzer Straße mit ihrem Audi und wollte die B 51 bei Grünlicht überqueren. Es kam folglich zum Zusammenstoß der Pkw, wobei die Delmenhorsterin leicht verletzt wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 10000 Euro.

Weyhe - Unfall mit Fahrradfahrer

In Kirchweyhe, Im Bruch, kam es bereits am Montagmorgen gegen 7:30 Uhr zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Ein 12-jähriger Junge befuhr auf seinem Schulweg die genannte Straße mit seinem Fahrrad in Richtung Leeste. An der rot abgesetzten Querungshilfe beabsichtigte der Schüler die Straße zu überqueren. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin mit einem weißen Pkw missachtete aber den bevorrechtigten Schüler. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Schüler mit seinem Fahrrad stürzte. Die Fahrerin des weißen Pkw fragte kurz durch ein geöffnetes Fenster, ob es dem Jungen gut gehe, verließ jedoch dann die Örtlichkeit, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Der Schüler trug leichte Verletzungen davon, sein Fahrrad wurde auch beschädigt. Hinweise zu der Pkw-Fahrerin nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421/8066-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell