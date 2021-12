Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss in Ehrenburg - Pkw in Sulingen beschädigt ---

Diepholz (ots)

Ehrenburg

Trunkenheitsfahrt

Ein 66-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Diepholz schaute zu tief in Glas setzte sich trotzdem an das Steuer eines Sattelzuges. Der 66-jährige fiel einer Zeugin am Dienstag gegen 00.20 Uhr im Bereich Ehrenburg durch seine auffällige Fahrweise auf. Die Geschwindigkeit schwankte stark, zudem stellte sie das Fahren in Schlangenlinie fest. Eine Polizeistreife, welche den Sattelzug zur Kontrolle anhielt, musste beim Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von über 1 Promille feststellen. Der Führerschein des 66-jährigen Mannes wurde beschlagnahmt und gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Untersagung der Weiterfahrt führte zu einem abrupten Ende seines Arbeitstags.

Sulingen

Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit von Sonntag, 20:30 Uhr, bis Montag, 08:15 Uhr, zerstörte ein bislang Unbekannter in Sulingen, Weichselstraße, die Seitenscheibe der Beifahrertür eines geparkten Mitsubishi. Diebesgut wurde nicht erlangt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro.

