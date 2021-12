Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Gemeinsame Pressemeldung Staatsanwaltschaft Verden und Polizeiinspektion Diepholz ---

Diepholz (ots)

Twistringen

Lebloses Kind in Wohnung

Am Montag ist in einer Wohnung am Bahnhof Twistringen ein eineinhalbjähriges Kind zu Tode gekommen.

Weil ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann, werden Ermittlungen zur Todesursache sowie den konkreten Geschehnissen geführt. Das Kind wurde obduziert. Ein abschließender Bericht der Rechtsmediziner liegt noch nicht vor.

Die Polizei hatte den Bahnhof und den Bahnhofsvorplatz für die Spurensuche und ersten Ermittlungen für den Publikumsverkehr für mehrere Stunden gesperrt.

Weitere Auskünfte können gegenwärtig nicht erteilt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell