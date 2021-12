Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 11.12.2021

PI Diepholz

2 x Fahren unter Alkoholeinfluß 1. In Drebber, Alter Bahnhofsweg, wurde am Samstag, 11.12.2021, gegen 00.25 Uhr, ein 27-jähriger Mann aus Hemsloh mit seinem PKW fahrend angetroffen und verkehrsrechtlich kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, daß der Mann erheblich unter dem Einfluß von Alkohol stand, welches durch einen durchgeführten Test bestätigt wurde. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. 2. Zu einer Trunkenheitsfahrt kam es am Samstag, 11.12.2021, gegen 03.15 Uhr in Wagenfeld auf der Hauptstraße. Hier wurde ein 25-jähriger Mann aus Lohne mit seinem PKW fahrend angetroffen und kontrolliert, wobei festgestellt wurde, daß er unter dem Einfluß von Alkohol stand. Ein durchgeführter Test bestätigte dies. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis In Drebber, Dorfstraße, wurde am Freitag, 10.12.20231, gegen 10.55 Uhr, ein 30-jähriger Mann aus Rehden zum wiederholten Male mit einem PKW fahrend angetroffen. Da dem Mann auf Grund eines in der Vergangenheit verursachten Unfalls unter Alkoholeinfluß die Fahrerlaubnis entzogen wurde, war somit nicht mehr berechtigt, ein Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum zu führen. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

PK Sulingen

Sulingen - Trunkenheit im Verkehr

Am Abend des 10.12.2021 wurde durch eine Streife im Stadtgebiet von Sulingen ein Fahrzeugführer kontrolliert der unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von 0,94 Promille, sodass im Anschluss eine Blutprobe fällig wurde. Dem 22-jährigen Fahrzeugführer erwartet nun die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrens und ein Bußgeld. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer untersagt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 10.12.2021 gegen 08:15 Uhr in Sulingen Ortsteil Lindern einen PKW, als dieser von einer Hofeinfahrt auf die Straße fuhr. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am PKW entstand Sachschaden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04271/949-0 zu melden

PK Syke

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person in Syke: Am 10.12.2021 um 14:10 Uhr befährt eine 66-jährige Bassumerin mit ihrem Pkw die Leerßer Straße in Syke und beabsichtigt nach rechts auf die Nordwohlder Straße abzubiegen. Hierbei übersieht sie einen 67-Jährigen mit seinem Pedelec und erfasst diesen. Hierdurch stürzt der Pedelec-Fahrer und verletzt sich leicht.

PK Weyhe

1.Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis in 28816 Stuhr Am Freitag, gg. 18.40h fiel eine 60jährige Fahrerin eines Renault aus Oldenburg an einer Tankstelle an der Moordeicher Landstraße in Groß Mackenstedt auf, da sie starke Unsicherheiten beim Bedienen des Fahrzeugs zeigte und insgesamt auch Probleme hatte, sich sicher auf den Beinen zu halten. Die hinzugerufene Polizei stellte dann auch sehr schnell fest, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand und zudem keinen Führerschein mehr besaß. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,6 Promille. Es folgte eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Pkw-Schlüssels und Einleitung entsprechender Strafverfahren.

