POL-DH: --- Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld usw in Syke - Trickdiebstahl in Sulingen - Betrunken in Wagenfeld verunfallt

Syke-Ristedt

Auf falsche Polizeibeamte reingefallen

Man kann es gar nicht glauben, aber eine 71-jährige Rentnerin, die glaubte ihr könne so etwas nicht passieren, wurde gestern von falschen Polizeibeamten um ihre Ersparnisse gebracht. Gegen 10.30 Uhr erhielt sie den Anruf, in dem ihr von Einbrüchen in der Nachbarschaft erzählt wurde. Auch das ein Zettel mit ihrer Adresse bei den festgenommenen Tätern gefunden wurde. Da noch weitere Täter unterwegs seien, müsse man (falsche Polizei) die Wertgegenstände, Bargeld usw. in Sicherheit bringen. Die Rentnerin ging auf die Forderungen ein, auch da die Täter die Telefonate überaus professionell und hartnäckig führten. Die Wertgegenstände, Bargeld und eine EC-Karte legte die Frau in eine Tüte und deponierte sie draußen am Haus. Als sie später nachschaute, war die Tüte weg.

Die Polizei warnt immer wieder vor dieser oder ähnlicher Maschen der Betrüger. Den geschulten Anrufern kann man nur durch sofortiges Beenden des Gesprächs entgehen. Anschließend sollte umgehend die örtliche "richtige" Polizei informiert werden. Weitere Informationen zu diesem oder anderen Themen erhalten sie beim Präventionsteam der Polizei, Tel. 05441/971107, oder unter www.polizei-beratung.de

Twistringen

Einbruch

Unbekannte sind von Mittwoch, 06.00 Uhr, bis Donnerstag, 21.00 Uhr, in ein Haus in der Straße Zur Tonkuhle eingebrochen. Die Täter gelangten gewaltsam durch die Eingangstür ins Haus. Hier suchten sie gezielt nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen erbeuteten die Täter Bargeld, Laptop, Fotoapparat und Handy. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Sudwalde

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Transporters beschädigte am Donnerstag gegen 13:10 Uhr in Sudwalde, Heidhofstraße, beim Befahren einer Hofeinfahrt den Dachüberstand eines Schuppens. Danach entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Dachüberstand entstand Sachschaden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Sulingen, Tel. 04271/9490, zu melden.

Sulingen

Trickdiebstahl

Am Donnerstag gegen 12.20 Uhr rempelte ein bislang unbekannter Täter auf dem Parkplatz eines Discounters in Sulingen, Bismarckstraße, eine Kundin an, die gerade ihren Einkauf in den Kofferraum ihres PKW verstauen wollte. Daraufhin verlor die Frau ihr Gleichgewicht, konnte sich jedoch noch an ihrem PKW abstützen. In dem Moment ergriff der Täter die Gelegenheit und entwendete aus dem geöffneten Kofferraum die Handtasche der Frau. Nach einer Absuche der näheren Umgebung fand die Frau ihre Handtasche auf dem Parkplatz in Höhe eines Schuhdiscounters. Es fehlten das Portemonnaie mit Bargeld und Kreditkarten. Der Täter war dunkel gekleidet und trug eine Kapuzen-Sweatshirt, eine genaue Beschreibung konnte die Frau nicht machen. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Wagenfeld

Betrunken verunfallt

Am Donnerstag gegen 21.00 Uhr befuhr ein 46-jähriger Wagenfelder mit seinem Pkw die Rahdener Straße von Diepenau in Richtung Wagenfeld. Beim Abbiegen in die Wilhelm-Falldorf-Straße geriet er von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Hydrantenschild. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich dann der Grund für den Verkehrsunfall heraus. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss, ein Test ergab eine Atem Alkoholkonzentration von 1,8 Promille. Der 46-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

