Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbruch in Werkstatt in Eydelstedt - Zwei Verletzte bei einem Verkehrsunfall in Diepholz - Pkw kommt von der Fahrbahn ab in Bruchhausen-Vilsen ---

Diepholz (ots)

Eydelstedt

Einbruch

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind Unbekannte in eine Werkstatt in der Dörpeler Straße eingebrochen. Aus der Werkstatt und einem Lagerraum wurden Werkzeuge, Akkus und ein Radio entwendet. Der Schaden wird auf ca. 8000 Euro beziffert.

Diepholz

Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in der Steinfelder Straße wurden zwei Pkw-Fahrer leicht verletzt. Zudem entstand ein Schaden von ca. 13000 Euro. Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer kam aus Richtung Steinfeld und wollte auf die B 51 Richtung Lemförde einbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Pkw eines 27-jährigen Fahrers und es kam zur Kollision. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen.

Sulingen

Pkw Aufbruch

In der Zeit von Montag bis Dienstag, 14:45 Uhr schlugen Unbekannte in Sulingen, Wiesenweg, die Beifahrerscheibe eines auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses abgestellten silbernen Pkw Ford ein. Aus dem Pkw entwendeten die Unbekannten Ausweispapiere und CD's. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Sulingen

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Dienstag um 23.25 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Pkw die Friedrich-Tietjen-Straße in Sulingen. Als er in eine Fahrzeugkontrolle der Polizei geriet, stellten die Einsatzkräfte starken Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein freiwilliger Test am Alcomaten ergab eine Konzentration der Atemluft von 1,3 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde noch vor Ort beschlagnahmt.

Kirchdorf

Verkehrsunfall

Am Dienstag um 14:40 Uhr befuhr ein 45-jähriger Fahrzeugführer aus der Samtgemeinde Kirchdorf die Bundesstraße 61 aus Richtung Bassum kommend in Richtung B 214. An der Ampelkreuzung zur Bundesstraße 214 erkannte er die Situation zu spät und fuhr auf einen vor ihm verkehrsbedingt an der roten Ampel wartenden Pkw einer 19-jährigen Fahrzeugführerin auf. Die 19-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt. An den Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 700 Euro.

Bruchhausen-Vilsen

Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 18-jähriger Schwarmer ist am Dienstagabend um kurz nach 23 Uhr in der Straße "Auf der Loge" in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei einen Baum und das Metallgeländer einer kleinen Brücke über den Friedbruchgraben gestreift. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungswagen erstversorgt. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden; der Sachschaden beträgt ca.12000 Euro.

