FW-WRN: TH_1 - LZ1 - auslaufende Medien nach VU

Der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde am Freitagmorgen um 08:30 Uhr per digitalem Funkmeldeempfänger zu einem Verkehrsunfall auf der Münster Straße alarmiert. Es war zu einer Kollision zwischen zwei PKW gekommen. Bei diesem Unfall sind Betriebsflüssigkeiten ausgetreten und verschmutzten dort den öffentlichen Verkehrsraum. Die Betriebsstoffe wurden mit Bindemittel abgestreut und dieses im Anschluss verunreinigt wieder aufgenommen. Aus Sicherheitsgründen wurden bei den verunfallten PKW die Batterien abgeklemmt. Der rechte Fahrstreifen Ortauswärts wurde dafür teilweise gesperrt und abgesichert. Der Rettungsdienst versorgte eine verletzte Person. Im Einsatz waren 9 freiwillige Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst und die Polizei aus Werne sowie ein Abschleppunternehmen. Einsatzende konnte der Leitstelle in Unna gegen 09:30 Uhr gemeldet werden.

