FW-WRN: TH_1 - LZ1 - nach VU / PKW über Verkehrsinsel / Nachforderung der Polizei

Am Freitagmorgen wurde der Löschzug 1 Stadtmitte um 04:12 Uhr per digitalem Meldeempfänger mit dem Alarmstichwort "TH_1 - nach VU / PKW über Verkehrsinsel / Nachforderung der Polizei" in die Straße Nordlippering in Werne Lenklar alarmiert. Auf der Anfahrt stellte sich heraus, dass sich die Einsatzstelle nicht wie gemeldet am Nordlippering befand, sondern in der Nordlippestraße / Münsterstraße.

Vor Ort ist aus bislang ungeklärter Ursache ein PKW von der Fahrbahn abgekommen und über den Kreisverkehr in ein Waldstück gefahren. Der Rettungsdienst aus Werne sowie die Polizei waren zuvor schon alarmiert und haben den verletzten Fahrer des Fahrzeugs, der sich glücklicherweise selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien konnte, bereits erstversorgt und in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle mit Hilfe der Drehleiter sowie einem Stativ vom Hilfeleistungslöschfahrzeug [HLF] aus. Zudem wurden mittels einer Kettensäge mehrere Sträucher und kleiner Baumstämme beseitigt, damit die Bergung des Fahrzeugs durch den Abschleppdienst problemlos funktioniert. Der Kreisverkehr und Teile der Nordlippestraße waren für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt.

Im Einsatz waren 13 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit 4 Fahrzeugen [1-HLF20-1; 1-RW1-1; 1-DLK23-1; 1-GWL-1], sowie der Rettungsdienst und die Polizei aus Werne sowie ein Abschleppunternehmen. Der Kreisleitstelle Unna konnte gegen 05:40 Uhr Einsatzende für die Feuerwehr gemeldet werden.

