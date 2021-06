Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_1 - LZ1 - Brennt große Mülltonne, auf freier Fläche, Schulhof am Minigolfplatz

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Um 18:36 Uhr am Freitagabend wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit dem Stichwort "FEUER_1 - Brennt große Mülltonne, auf freier Fläche, Schulhof am Minigolfplatz " zum Anne-Frank-Gymnasium am Goetheweg in Werne alarmiert. Bereits auf der Anfahrt teilte die Leitstelle den eingesetzten Kräften mit, dass die brennende Tonne sich nicht an einem Gebäude befinden solle. Die Erkundung des zuerst eintreffenden Gruppenführers bestätigte die Lage. Es brannten die Reste eines 1000 Liter Papiercontainers auf dem Schulhof. Zeugen hatten geistesgegenwärtig den brennenden Container aus einer Gruppe von mehreren Containern herausgezogen, und somit eine Brandausbreitung verhindert. Ein Trupp löschte unter Atemschutz die noch qualmenden Brandreste des Müllcontainers mit einem C-Holstrahlrohr ab. Per Wärmebildkamera wurden zusätzlich alle Mülleimer im Bereich auf weitere bisher unentdeckte Brände kontrolliert. Ein kleiner Mülleimer wurde ebenfalls geflutet, da es auch in diesem gebrannt hatte. Sicherheitshalber wurde ein Schaumteppich über die noch heißen Brandreste gelegt. In Rücksprache mit der Polizei und dem Sicherheitsdienst wurde die Einsatzstelle an die Hausmeisterin des Objektes übergeben.

Die 11 Einsatzkräfte konnten im Anschluss daran mit ihren zwei Fahrzeugen (Hilfeleistungslöschfahrzeug, Tanklöschfahrzeug) wieder einrücken. Nachdem an der Wache am Konrad-Adenauerplatz die verschmutzten Schläuche getauscht und das Wasser im Tank wieder aufgefüllt war, konnte um 19:36 Uhr der Leitstelle in Unna "Einsatzende" gemeldet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell