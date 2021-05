Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_3 - LZ1 - brennt Sicherungskasten im 2.OG

Werne (ots)

Der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde am Mittwochmorgen um 06:04 Uhr per Meldeempfänger mit dem Stichwort "FEUER_3 - brennt Sicherungskasten im 2. OG" in die Münsterstraße in Werne gerufen. Die Erkundung in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus bestätigte eine brennende Unterverteilung. Die beiden Anwohner befanden sich bereits beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte in Sicherheit vor der Wohnung. Es wurde keiner verletzt. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand im Sicherungskasten mit einem CO2 Löscher ab. Sicherheitshalber wurde der Strom in der Wohnung ausgeschaltet. Mit der Wärmebildkamera wurde kontrolliert ob eine weitere Gefahr von dem Sicherungskasten ausging. Die Wohnung wurde quergelüftet. Mit dem Hinweis einen Elektriker zu Rate zu ziehen, konnte die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben werden. Einsatzende konnte der Leitstelle über Funk um 7 Uhr gemeldet werden. Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen, der Rettungsdienst aus Werne sowie die Polizei.

