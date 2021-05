Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_3 - LZ3 - LZ1 - ausgelöster Rauchmelder, Brandgeruch wahrnehmbar, Bewohner öffnet nicht

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Am Dienstagabend um 19:33Uhr wurde der Löschzug 3 aus Stockum sowie der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit dem Einsatzstichwort "FEUER_3 - ausgelöster Rauchmelder, Brandgeruch wahrnehmbar, Bewohner öffnet nicht" in den Ginsterweg nach Stockum alarmiert. Der Löschzug 3 aus Stockum hatte glücklicherweise nur eine kurze Anfahrt bis zur Einsatzstelle und konnte so in kürzester Zeit in Zugstärke dort agieren. Der Einsatzleiter und stellvertretende Leiter der Wehr Jörg Mehringskötter erkundete mit dem Gruppenführer des Hilfeleistungslöschfahrzeug vor Ort die Lage und koordinierte die Rettungsmaßnahmen.

Die Erkundung ergab einen beißenden angebrannten Geruch und Rauch aus einem Fenster einer Wohnung in der ersten Etage. Der Geruch und die Intensität des Rauches deutete auf angebranntes Essen. Es handelte sich um ein lang gezogenes Mehrfamilienhaus in einer Sackgasse. Die Nachbarn die das Haus schon verlassen hatten, teilten dem Einsatzleiter mit dass sich noch eine Person in der Wohnung befinden könnte. Der Angriffstrupp vom Hilfeleistungslöschfahrzeug verschaffte sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung im ersten Obergeschoss und durchsuchte die Wohnung nach Personen. Die Wohnung war durch angebranntes Essen auf dem Herd stark verraucht. Der Angriffstrupp der mit schwerem Atemschutz systematisch die Wohnung durchsuchte, konnte eine bewusstlose Personen aus der verrauchten Wohnung retten. Diese wurden direkt zur Behandlung an den Rettungsdienst aus Hamm übergeben. Nachdem die Wohnung durchsucht und keine weiteren Personen gefunden wurden, konnte das Brandgut aus der Küche entfernt werden. Im Anschluss der ersten Maßnahmen lüfteten die Einsatzkräfte mit einem Hochdrucklüfter die Räumlichkeiten. Parallel zur Menschenrettung wurde eine Wasserversorgung aufgebaut sowie ein Sicherheitstrupp für den Angriffstrupp zur Verfügung gestellt. Die im Bereitstellungsraum wartenden Kräfte aus der Innenstadt konnten die Bereitschaft auflösen und dem Heimweg antreten. Um 20:30 Uhr war für die 40 freiwilligen Einsatzkräfte mit 7 Fahrzeugen Einsatzende. An diesem Einsatz beteiligt waren der Rettungsdienst aus Hamm sowie der Notarzt und die Polizei aus Werne.

Wie wichtig Rauchmelder sind, zeigte dieser Einsatz deutlich. Aufgrund der frühzeitigen Alarmierung der Feuerwehr konnte hier Schlimmeres verhindert werden. Statistiken zeigen, das bis zu 90% der Brandtoten durch giftige Rauchgase starben und nicht durch die Flammen des Brandes selbst. Rauchmelder retten Leben!

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell