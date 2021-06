Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_3 - LZ1 - LZ3 - Rauchmelder piept, Rauch sichtbar

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Am Dienstagmittag um 12:20 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte sowie der Löschzug 3 aus Stockum der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit dem Einsatzstichwort "FEUER_3 - LZ1 - LZ3 - Rauchmelder piept, Rauch sichtbar" in die Straße Ostkamp in Werne alarmiert.

Nachbarn hatten das Piepen eines Rauchmelder sowie Qualm aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus wahrgenommen und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten die Bewohner des Mehrfamilienhauses Ihre Wohnungen bereits verlassen und befanden sich vor dem Gebäude. Der vor der Feuerwehr eintreffende Rettungsdienst aus Werne, erkundete qualmende Gegenstände auf dem Herd und entfernte diese bereits aus der Küche. Nach dieser ersten Rückmeldung durch den Rettungsdienst und der Tatsache, dass der Rauchmelder hier schlimmeres verhindert hatte, konnten die sich auf der Anfahrt befindenden Einsatzkräfte diese Abbrechen und zu Ihren Standorten zurückkehren. Der Angriffstrupp vom Hilfeleistungslöschfahrzeug schaltete unter Atemschutz den Herd ab und schaffte eine Abluftöffnung. Im Anschluss der ersten Maßnahmen lüfteten die Einsatzkräfte mit einem Hochdrucklüfter die Räumlichkeiten. Um 13 Uhr war für die 9 freiwilligen Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen Einsatzende. An diesem Einsatz beteiligt waren der Rettungsdienst, ein Notarzt und die Polizei aus Werne.

Wieder einmal zeigt dieser Einsatz deutlich, wie wichtig Rauchmelder sind. Aufgrund der frühzeitigen Alarmierung der Feuerwehr konnte hier ein Gebäudeschaden sowie Schaden für Leib und Leben verhindert werden. Rauchmelder retten Leben!

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell