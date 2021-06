Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_1 - Gefahrenstelle Gehweg

Baum in anderen Baum gekippt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Werne (ots)

Um 18:12 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne zu einem technischen Hilfeleistungseinsatz in die Straße Becklohhof bzw. Münsterstraße in Werne alarmiert. Im Bereich zwischen dem Berufskolleg und der Münster Straße war eine Baum in einen anderen Baum gefallen und drohte auf den Gehweg und die Münster Straße zu fallen. Vermutlich konnte der ca. 20m hohe Baum den Windböen aufgrund des vom Regen stark durchweichten Erdreichs nicht mehr standhalten. Das Einsatzstichwort auf dem digitalem Meldeempfänger lautete: "TH_1 - Gefahrenstelle Gehweg / Baum in anderen Baum gekippt". Als Sofortmaßnahme wurde der Bereich weiträumig abgesperrt um mögliche Personenschäden zu vermeiden. Mit Hilfe der Drehleiter konnte der obere Teil des Baumes mittels Kettensäge abgetragen werden. Die Münster Straße war für Dauer des Einsatzes teilweise gesperrt. Nachdem von dem Baum keine Gefahr mehr ausging wurde der Bereich bzw. der Gehweg abgesperrt. Mit der Übergabe der Einsatzstelle an das Ordnungsamt endete der Einsatz für die 14 Einsatzkräfte mit ihren drei Fahrzeugen [ELW, HLF, DLK]. Nachdem an der Wache am Konrad-Adenauer-Platz die Gerätschaften gesäubert waren konnte der Leitstelle gegen 20:15 Uhr "Einsatzende" gemeldet werden. Desweiteren an diesem Einsatz beteiligt war die Polizei aus Werne.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell