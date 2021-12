Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Bassum - PKW überschlägt sich; Weyhe - Schmuck im Wert von 9000 Euro bei Einbruch erbeutet; Syke - Auffahrunfall mit leicht verletzter Person; Twistringen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Diepholz (ots)

Sulingen - Einbruch in Getränkemarkt/Zeugenaufruf

Am Mo., 06.12.2021, gegen. 01.48 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in Sulingen, Am Bahnhof, durch einen Dacheinstieg in einen dortigen Getränkemarkt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 EUR. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/9490 entgegen.

Bassum - PKW überschlägt sich

Gegen 06.30 Uhr ereignete sich am heutigen Morgen ein Verkehrsunfall auf der B 51. Ein 62-jähriger aus Neuenkirchen befuhr mit seinem Mercedes die Bundesstraße in Fahrtrichtung Bremen. Auf Höhe der Ortschaft Stühren/Döhren überholte er mehrere Fahrzeuge. Als er aufgrund von Gegenverkehr beabsichtigte wieder einzuscheren, touchierte er den Pkw Skoda eines 62-jährigen aus Scholen. Der Fahrzeugführer des Mercedes kam nach dem Zusammenstoß von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von 12.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei Bassum, Tel.: 04241 971680, in Verbindung zu setzen.

Bassum - Versuchter Einbruch

In der Bussardstraße hat ein bisher noch unbekannter Täter versucht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Es blieb allerdings beim Versuch, bei dem letztendlich "nur" die Eingangstür beschädigt wurde. Wer in der Zeit von Samstag, 22.00 Uhr bis Montag, 08.00 Uhr etwas Ungewöhnliches beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei in Bassum unter Tel. (0 42 41) 97 16 80 zu informieren.

Twistringen - Parkendes Auto beschädigt

Auf dem Parkstreifen vor dem Kindergarten Pusteblume an der Vechtaer Straße wurde am Montag in der Zeit von 11.45 Uhr bis 12.00 Uhr ein parkender, grauer Dacia Lodgy, am Fahrzeugheck beschädigt. Der Schaden am Dacia wird auf ca. 3000 Euro beziffert. Wer zur Aufklärung dieser Unfallflucht beitragen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Twistringen unter Tel.: (0 42 43) 97 05 70 zu melden.

Syke-Barrien - Auffahrunfall auf der B6

Zu einem Auffahrunfall ist es am Montag, gegen 14.30 Uhr, auf der Barrier Straße an der Kreuzung zur Sudweyher Straße gekommen. Eine 38-jährige Sykerin musste mit ihrem VW Golf vor der roten Ampel halten. Dies erkannte eine nachfolgende 79-jährige Mercedes-Fahrerin aus Weyhe zu spät und fuhr auf den Golf auf. Durch den Aufprall wurde die Golf-Fahrerin verletzt. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 2000 Euro.

Weyhe/Kirchweyhe - Schmuck im Wert von 9.000 Euro erbeutet

Am Montag, in der Zeit von 09.15 Uhr-20.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam über eine im 1. OG befindliche Balkontür Zutritt zu einem Reihenhaus in der Duisburger Straße. Hier wurden sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht und Schmuckgegenstände, Gold und Bargeld im Wert von 9000 Euro entwendet. Wer Hinweise auf verdächtige Personen/Fahrzeuge geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Weyhe, Tel.: 0421/80660 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell