Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, TUT) Toyota auf Parkplatz zerkratzt

Trossingen (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Christian-Messner-Straße ist am vergangenen Wochenende auf einer Länge von 60 Zentimetern die hintere Tür eines roten Toyota Corolla von einem Unbekannten zerkratzt worden. Wie die Besitzerin jetzt anzeigte, hielt sie sich am Samstag zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr dort auf. Wie hoch der Schaden ist, kann noch nicht beziffert werden. In den letzten Wochen und Monaten kam es in dem dortigen Bereich immer wieder zu Sachbeschädigungen. Ein Tatverdacht besteht derzeit nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell