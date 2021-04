Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, RW) Verbotenes Messer in der Mittelkonsole

Schramberg (ots)

In der Heiligenbronner Straße ist am Mittwochabend von der Polizei ein 22-jähriger Autofahrer kontrolliert worden, der ein Messer in der Mittelkonsole aufbewahrte, das nach dem Waffengesetz verboten ist. Der junge Mann, der bereits polizeibekannt ist, konnte keine Erklärung dazu abgeben. Sein 21-jähriger Beifahrer wurde ebenfalls kontrolliert. Bei ihm fand die Polizei noch einen angerauchten Joint in seiner Zigarettenschachtel. Beide müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell