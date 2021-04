Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer stürzt Alleinbeteiligt (28.04.2021)

Bräunlingen (ots)

Bei einem Sturz schwer verletzt hat sich ein Radfahrer am Mittwoch gegen 11 Uhr auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Döggingen und Unadingen. Ein 62-jähriger Radfahrer kam auf einer Gefällstrecke zu Fall, wobei er sich schwer verletzte. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Am Fahrrad entstand kein Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell