Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Brand in Firmengebäude (28.04.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Brand gekommen ist es am Mittwochabend gegen 20 Uhr in einer Fabrik in der Lantwattenstraße. Ein technisches Gerät fing wegen eines Defekts Feuer. Eine automatische Feuerschutzanlage löschte den Brand mit CO2 selbstständig, so dass die Werksfeuerwehr nicht mehr engreifen musste. Auch die städtische Feuerwehr musste nicht anrücken. Personen kamen nicht zu Schaden. Der durch den Brand verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell