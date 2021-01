Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Marl: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf der Heerstraße sind am Dienstag unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingebrochen. Nachdem sie eine Terrassentür aufhebelt hatten, durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume. Nach bisherigen Inforamtionen wurde Silberbesteck gestohlen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Auf der Wartburgstraße wurde zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ein weißer Kleintransporter (VW) aufgebrochen. Die unbekannten Täter brachen eine seitliche Schiebetür auf und erbeuteten eine große Menge (arabische) Lebensmittel. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Diebstahl geben können.

Marl:

Auf der Recklinghäuser Straße wurde am Dienstagvormittag, zwischen 10.45 Uhr und 11.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter nutzten ein gekipptes Fenster, um einzusteigen. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und erbeuteten nach bisherigen Erkenntnissen ein iPad, zwei Armbanduhren und Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

