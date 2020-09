Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte bei Schlägerei

Hamm-Mitte (ots)

Bei einer Schlägerei in einem Schnellimbiss auf der Bahnhofstraße wurden am Donnerstag, gegen 15 Uhr, zwei junge Männer (17 und 21 Jahre) verletzt. Sie mussten mit Rettungsfahrzeugen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Zwei Gruppen männlicher Personen gerieten zuvor in einen Streit und schlugen in der Folge aufeinander ein. Die Polizei konnte die Schlägerei unter Einsatz von Pfefferspray beenden. Zu den Hintergründen der Schlägerei dauern die Ermittlungen an. (ag)

