POL-HB: Nr.: 0076 --DFB-Pokalspiel SV Werder Bremen gegen Borussia Dortmund

Ort: Bremen-Wohninvest-Weserstadion Zeit: 04.02.2020, 20:45 Uhr

Am Dienstagabend findet um 20:45 Uhr im Wohninvest-Weserstadion das DFB-Pokalspiel zwischen dem SV Werder Bremen und Borussia Dortmund statt. Das Stadion wird mit etwa 42.100 Zuschauern ausverkauft sein. Es werden um die 4000 Gästefans erwartet.

Durch das mit dem Spiel verbundene hohe Verkehrsaufkommen ist bei der An- und Abfahrt zum beziehungsweise vom Wohninvest-Weserstadion mit Verkehrsverzögerungen und -behinderungen zu rechnen. Die Parkplätze am Stadion stehen nur Berechtigten mit entsprechendem Parkausweis zur Verfügung. Daher empfiehlt die Polizei den mit PKW anreisenden Zuschauern nachdrücklich, den angebotenen Park+Ride-Verkehr, der vom Hemelinger Hafendamm aus zum Stadion geführt wird, in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus wird wieder das beliebte 'Park+Ship' vom Stadtwerder zum Wohninvest-Weserstadion angeboten. Auf dem Stadtwerder stehen kostenlose Parkplätze für Zuschauer des Fußballspiels zur Verfügung. Die Sielwall-Fähre bringt die Besucher zügig über die Weser.

Die Polizei weist darauf hin, dass es im Umfeld von Fußballspielen immer wieder zu einer Häufung von Kfz-Aufbrüchen kommt. Die Autofahrer werden daher dringend gebeten, keine Wertgegenstände (insbesondere keine Navigationsgeräte) in den Fahrzeugen zu belassen.

Weiterhin gilt das folgende Verkehrskonzept: Der Osterdeich wird für den Individualverkehr zwischen Sielwall und Stader Straße circa zweieinhalb Stunden vor und etwa eine Stunde nach Spielende gesperrt. Die Polizei Bremen informiert am Dienstag über diesen Einsatz auf ihrem Twitter Kanal (@BremenPolizei). Folgen Sie uns für aktuelle Informationen rund um die Partie.

