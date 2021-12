Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Pkw-Fahrer mit 2,3 Promille in Drentwede - Schüler bei Verkehrsunfall in Syke verletzt ---

Diepholz (ots)

Ehrenburg

Versuchter Einbruch

Unbekannte haben versucht in der Zeit von Mittwoch, 14.00 Uhr bis 19.45 Uhr in ein Wohnhaus im Knüppeldamm einzubrechen. Sie schlugen ein Fenster auf der Rückseite eines Bungalows ein, um in das Haus zu gelangen. Zuvor entfernten sie einen Bewegungsmelder. Aus unbekannten Grund ließen sie dann von der Tat ab, ohne Diebesgut zu erlangen. Es entstand ein Schaden von ca. 400.- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Drentwede

Erheblich unter Alkoholeinfluss

Da staunte auch die Polizei nicht schlecht. Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochnachmittag gegen 15.00 Uhr im Rüssener Heerweg brachte es ein 44-jähriger Pkw-Fahrer auf einen Alkoholwert von 2,3 Promille. Die Fahrt war natürlich zu Ende. Neben einer Blutprobe musste der 44-Jährige auch seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Syke-Okel

Fahrradfahrerin übersehen

Am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr wollte ein 58-jähriger Pkw-Fahrer von der Kuhlenstraße in die Okeler Straße einbiegen und hat dabei eine auf dem Fahrradweg fahrende Radfahrerin übersehen. Durch den Zusammenstoß wurde die 24-jährige Radfahrerin leicht verletzt.

Schwarme

Vorfahrt missachtet

Eine 53-jährige Pkw-Fahrerin hat am Mittwochvormittag gegen 11.00 Uhr im Kreuzungsbereich "An der Herrlichkeit/In der Weide, einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten, 66-jährigen Autofahrer übersehen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Personen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden; der Sachschaden beträgt ca. 9000 Euro.

Syke

Schüler angefahren

Ein 12-jähriger Schüler hat mit seinem Fahrrad am Mittwoch um kurz vor 13.30 Uhr die Straße "Am Riederdamm" die Straße überquert, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Eine 44-jährige Pkw-Fahrerin konnte nicht mehr bremsen und prallte gegen den Jungen, der durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Nach kurzer Behandlung im Rettungswagen konnte er aber nach Hause entlassen werden. Der Sachschaden beträgt ca. 3000 Euro.

Weyhe

Verkehrsunfall

Am Mittwochmorgen um 7 Uhr kam es in der Heidstraße in Sudweyhe zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 57-jähriger Stuhrer befuhr mit einem Lkw-Bus die Heidstraße in Fahrtrichtung Bremen. Hinter ihm fuhr ein 27-jähriger Syker mit seinem VW Polo. Der Syker setzte zum Überholvorgang an. Während er sich links neben dem Lkw-Bus befand, lenkt dieser nach links, um abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden beträgt ca. 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell