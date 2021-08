Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Bundespolizisten wollen Erste Hilfe leisten und werden durch den Verletzten und Schaulustige bedroht und angegriffen

Leipzig (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr stellte eine Streife der Bundespolizei Leipzig vor dem Leipziger Hauptbahnhof, an der Zentralhaltestelle der LVB, einen am Boden liegenden verletzten Mann fest. Als sie bei dem 25-Jährigen Erste Hilfe leisten wollten, schrie er die Beamten an und versuchte sie zu schlagen. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich ungefähr 40 - 50 Personen im Bereich der Zentralhaltstelle auf. Diese wurden von dem lautstarken aggressiven Verhalten des 25-Jährigen angelockt und bedrängten die Beamten. Um die Situation zu entschärfen wurde der Mann mit einem Streifenwagen zur Dienststelle auf den Hauptbahnhof gebracht. In der Dienststelle attackierte er nicht nur die Bundespolizisten, sondern auch den hinzugerufenen Rettungsdienst.

Die Bundespolizei Leipzig hat gegen den 25-jährigen Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

