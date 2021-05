Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand in einem Gebäudekomplex - Cannabisplantage entdeckt

Wolfsburg (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr wegen eines Dachgeschoßbrandes im Lindenweg in Watenstedt alarmiert. Personen befanden sich glücklicherweise nicht mehr in dem Haus. Nach den Löscharbeiten wurde im Gebäude eine Drogenplantage entdeckt. Die Brandursache ist bisher unbekannt; es entstand erheblicher Gebäudeschaden.

Die Feuerwehren der Samtgemeinde Heeseberg rückten am frühen Nachmittag zu einem Brand eines Dachgeschosses aus. Nach den erfolgreichen Löscharbeiten stellten die Einsatzkräfte in dem Gebäude eine Drogen-Plantage fest. Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache sowie der Errichtung der Plantage, inklusive der damit in Verbindung stehenden, bisher unbekannten, Personen aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

