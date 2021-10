Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Pärchen auf Diebestour

Germersheim (ots)

Gestern Mittag konnte eine aufmerksame Zeugin in der Hans-Graf-Sponeck-Straße beobachten, wie zwei Personen ein fremdes Päckchen aus dem Briefkasten eines Mehrfamilienhauses nahmen. Durch ihre Hinweise lieferte sie der Polizei schnell die entscheidenden Ermittlungsansätze. In der Wohnung konnte das Diebespaar mit dem geöffneten Paket angetroffen werden. Das Diebesgut wurde sichergestellt und an den rechtmäßigen Empfänger ausgehändigt. Auf das Pärchen kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu.

